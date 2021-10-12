由華為分拆作獨立經營的手機品牌榮耀（Honor），突破美國對華為的禁令，最新宣布已恢復與Google的合作，榮耀HONOR 50系列海外版將搭載Google Mobile Services（GMS）。
香港經濟日報報導，榮耀自2021年初對外表示正與Google進行談判，如今終於正式宣布，已經與Google恢復合作。榮耀最新在海外官方社交平台表示，榮耀已與多家供應商合作夥伴確認合作，即將推出的HONOR 50系列國際版本將搭載GMS。
榮耀50系列將在第四季進入國際市場，作為榮耀重要市場的歐洲地區，會在本月26日推出有關系列手機。據悉，將首先在英國和歐盟市場發售，稍後陸續在俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、拉丁美洲和馬來西亞等市場推出。
在中美科技戰之下，美國政府早前針對中國電訊設備巨頭華為推出禁令，令華為手機無法使用Google行動服務（GMS），即無法順利使用主流的Google App，包括Google Play Store、Gmail、YouTube等。華為2020年11月宣布出售榮耀（Honor）業務，惟榮耀仍須與Google達成新合作協議，為手機業務另起爐灶，解除「華為禁令」帶來的拖累。
(時報資訊)
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