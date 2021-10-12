台股三天雙十國慶連假後，出現「補跌」行情！因11日美股四大指數同步收跌，亞股今（12）日也多出現大跌走勢，加權指數在電金傳三大類龍頭權值股領大下，一早來到16,349點、大跌291點，盤中度數失守16,400點，預估今天量能約在2,800億元以下。

統計至午盤約12點50分時，拖累台股指數的前15檔個股從高至低依序為：台積電約42點，鴻海及長榮都約各15點上下，聯發科及萬海都在11～12點，聯電及陽明都在各近10點，南亞8點，矽力-KY、富邦媒、國泰金。日月光投控、富邦金。中租-KY及聯詠等，都各拖累台股指數3～4點以上。

至於貢獻台股指數第一名是旭隼2點多，台塑化、大立光等都在1點多，盤面幾乎都是呈現下跌走勢。投資專家指出，從電金傳三大族群權值股大跌來看，外資今天應仍是大提款，盤面欠缺主流，且量能萎縮，預期台股恐將持續測底。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意