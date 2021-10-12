人民幣兌美元在岸價12日下挫，截至12點45分，報6.4529元，較上日官方收盤價6.4377元下跌152個基點，跌幅0.24％。離岸價報6.4555元，上揚36個基點，漲幅0.06％。

人民幣兌美元中間價12日報6.4447元，較前日報價6.4479元上揚32個基點，漲幅0.05％

另，中國人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，12日開展人民幣（下同）100億元的7天期逆回購操作，利率仍持平於2.2％。大陸十一長假過後，人行逆回購操作立刻縮量，12日為連續第四日維持逆回購百億元操作；據此計算，公開市場單日淨回籠900億元。

路透統計，本周逆回購到期規模為5,100億元，其中12日到期1,000億元；另外，本周五（15日）有一筆規模5,000億元的中期借貸便利（MLF）到期。

(時報資訊)

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