近期國內疫情趨緩，將上微解封帶動各行各業人力需求回溫，生活網路平台數字科技（5287）表示，疫情緩和，也帶動數字科技旗下如518熊班、小雞上工與Tasker出任務等平台業績回溫，加上年底前婚宴商機復甦，將有望為旗下「結婚吧」平台增添柴火，將有望帶動近期營運向上成長。
數字科技9月營收1.45億元，較去年同期成長12％，創單月歷史新高，受益暑假旺季與微解封商機，第三季營收4.21億元，創單季歷史新高，累計前三季營收12.13億元，年增率6％。
數字科技表示，9月營收寫下單月歷史新高，主要是受益於國內微解封後的生活服務需求顯現，經濟活動復甦，帶動旗下8591、591、8891與Tasker出任務的線上資訊服務需求，其中Tasker出任務外包網，持續深耕專業外包市場，透過商業服務類項目及宅任務抵家服務，滿足更多用戶需求，提升品牌知名度，帶動Tasker出任務外包網9月營收較去年同期成長60％。
第三季則因8591寶物交易高市占優勢，並受益暑假旺季效益，及8891汽車交易結合線下「素人試駕」活動，虛實整合服務，帶動8591寶物交易及8891汽車交易第三季營收均雙位數成長，推升數字科技整體第三季營收4.21億元，創單季歷史新高。
數字科技今年前三季營收12.13億元，年增率6％。數字科技表示，今年台灣房市、車市首季市況熱絡，目前旗下平台累計會員數超過1,200萬人，其中591房屋交易的總會員數逾300萬人次，加上新房與新車海量的資訊服務，與擴增平台服務，大幅提升會員黏著度。
此外，香港8591寶物交易平台啟動收費，Tasker與結婚吧持續挹注營收，雖第二季面臨國內本土疫情影響，但是透過591、8891與8591等旗艦平台優勢，加上第三季國內微解封後的生活服務需求顯現，帶動今年前三季營收，創歷史同期新高。
展望全年，數字科技表示，微解封讓各行各業人力需求回溫，在振興經濟氛圍之下，數字科技也深化旗下人力資源服務平台，串聯518熊班、小雞上工與Tasker出任務，提供多元的人力服務，以期發揮平台綜效，加上年底前的婚宴商機復甦，有望為「結婚吧」業績添動能，預期接下來營運穩健向上可期。
(時報資訊)
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