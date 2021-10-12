遊戲研發廠商傳奇網路（4994）近期新手遊將推出，目前預約人數已經突破80萬，預計將在10月推出，預期遊戲上線之後，將有望帶動傳奇網路第四季營運表現。傳奇網路近年來改變發行模式，不再透過授權代理商，而是直接在海外自主發行，以提升利潤表現。下半年營運重點將放在海外市場，近期除了旗下自製手遊推出全球版以外，另一款MMORPG手遊新作《戰鬥吧龍魂》日本版已於9月上旬推出，預期10月開始將完整貢獻單月營收。
傳奇網路9月營收2.34億元，較前月略減一成，單月營業利益為1,022萬元、稅前每股盈餘為0.01元。累計今年前9個月營收22億元，營業利益2.7億元、稅前利益1.36億元，累計前三季稅前每股盈餘為1.23元。
傳奇網路過去以端遊見長，且累積不少經典IP，2015年開始轉型做手遊，中間歷經一段辛苦的轉型期，2016年～2018年連續三年虧損，營運陷入低谷。
2018年底，傳奇網路授權旗下《拉普拉斯的神子》IP給中國遊戲廠商簡悅，開發為手遊《風之國度》，該遊戲在台灣、香港、日本等市場取得亮眼成績，才正式帶動傳奇網路走過轉型期。
在營運模式上，過去傳奇透過在海外發行遊戲，除了授權給各國的發行商以外，要不就是在當地自己建立團隊，不過現在進入手遊時代，直接在雙平台就可以做全球發行，好處一是可以直接面對用戶，讓產品調整的週期縮短、更有效率，第二則是利潤也較過去提高。
先前傳奇網路與趣炫網絡合作研發的日系幻想MMO手遊新作《戰鬥吧龍魂》已經在6月發行繁體中文版，日本版則已於9月上旬正式推出，不過，因為日版上線初期投入宣傳行銷費用較高，連帶影響9月單月營業利益。不過隨遊戲穩定營運，加上10月起將可開始貢獻完整單月營收，法人預期，新產品的相關效益將會陸續顯現。
展望第四季營運，除了《戰鬥吧龍魂》以外，傳奇網路旗下自製手遊《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》全球版預約已於九月中旬展開，目前預約人數已經突破80萬，預計10月推出，將有望帶動第四季營運表現。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：