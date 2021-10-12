【時報-台北電】寧德時代為滿足動力電池的產能擴張需求，完善新能源材料供應鏈，推動新能源電池全生命週期管理，公司擬由控股子公司廣東邦普及其控股子公司寧波邦普，在湖北省宜昌市姚家港化工園田家河片區投資建設邦普一體化電池材料產業園項目，項目投資總金額不超過人民幣320億元。

上證報指出，該項目主要建設具備廢舊電池材料回收、磷酸鐵鋰及三元前驅體、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰及三元正極材料、石墨、磷酸等集約化、規模化的生產基地，擬由廣東邦普、寧波邦普負責實施。其中，一體化電池材料配套化工材料中的磷酸、硫酸等原料建設項目，擬與湖北宜化合作建設（廣東邦普控股子公司寧波邦普時代新能源有限公司持股65%、湖北宜化持股35%）。

寧德時代認為此舉有利於進一步完善公司在鋰電新能源產業的戰略佈局，發揮產業協同優勢，保障公司電池材料供應，推進公司退役動力電池全生命週期管理的目標，對於控製成本、提升產品競爭力具有重要意義。（編輯整理：張嘉倚）

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