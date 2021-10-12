【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數200.68點，跌2.44點；總計173家漲、526家跌、64家持平；委買6971213張、委賣4851152張；總成交值583.72億元。

(時報資訊)

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