【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16417.90點，跌222.53點；總計193家漲、741家跌、60家持平；委買28743418張、委賣21270572張；總成交值2356.13億元。

(時報資訊)

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