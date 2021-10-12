繼9月下旬推出十大知名基金品牌定期定額10年零手續費優惠，引爆一波申購熱潮後，「鉅亨買基金」趁勢再推出第二波基金狂歡節優惠加碼活動，從10月11日起，鉅亨買基金客戶只要登入帳戶，每日都能領取紅利及單筆申購優惠，活動期間每人最高可獲得萬點紅利及10筆單筆申購零手續費，全平台基金皆可適用。
「鉅亨買基金」第二波「基金狂歡節」活動期間從10月11日至10月20日止，該平台客戶在活動期間每日都可登入領取千點紅利及1筆單筆申購零手續費，為期十天的活動，每人最高可獲得萬點紅利及10筆單筆申購優惠。紅利點數使用期限長達180天，且全平台基金單筆及定期定額申購手續費皆可抵用。至於這次活動所獲得的零手續費優惠，今年底前，全平台所有基金單筆申購都可使用。
目前「鉅亨買基金」有56家境內外基金品牌、超過3,200檔之系列基金，其中不乏知名的資產管理公司包括聯博、安聯、貝萊德、富蘭克林、摩根、摩根士丹利、景順、瑞銀、凱基、群益、野村、富蘭克林華美、新光、統一等系列基金及中信越南機會基金，投資人可趁此時進場布局，搶占市場先機。
「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，國內數位理財需求正加速成長，而基金平台的便利性及安全性受到投資人認同外，因申購費用較其他基金申購管道便宜許多，讓越來越多的投資人選擇在基金交易平台買賣基金，尤其在疫情發生後，轉往基金平台交易的現象更加明顯。以「鉅亨買基金」為例，雖然今年的投資市場波動加大，觀察平台近一年的開戶數及申購量仍較前一年同期成長70％，境內基金今年前九個月的申購量更較去年同期成長3倍。張榮仁認為，使用平台買賣基金已成趨勢，「鉅亨買基金」接二連三的優惠活動，預期將再掀一波申購熱潮！
美國聯準會緊縮貨幣政策的腳步將加快，中國恆大事件也讓經濟前景增添變數，造成全球股市持續震盪整理。張榮仁指出，全球經濟持續復甦的狀況仍未改變，長期投資前景持續看好，因此，當市場震盪拉回時，反而更應進場佈局。不過，因市場存在不確定的風險，建議投資人以股債同時配置為宜，適度提高資產配置的風險防禦。「鉅亨買基金」今年的基金狂歡節推出的優惠活動相當豐富，無論是十大品牌定期定額10年零手續費，或是多筆單筆零優惠，甚至是萬點紅利，投資人只要善用利用，都能免費為自己規劃更佳的資產配置。
(時報資訊)
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