土洋銀行提供利率優惠的「永續連結貸款」，科技業和傳統產業爭相自我調整與銀行融資之名目，一直是星展銀行企金客戶的大聯大投資控股，本身並不是製造業，仍然將海外資金調度部位中的3千萬美元，約新台幣8億4千萬元，最新調整為永續連結貸款、為期2年，此項消息 12日由星展銀行台北分行宣布，即負責台灣企金客戶海外資金調度的類OBU部門。
大聯大投資控股是大型半導體通路商，星展銀行表示，此次提供的該筆永續連結貸款，是繼與友達光電、緯創資通等企業簽署相關永續連結貸款後，星展與台灣相關產業龍頭再度簽署永續連結貸款案。
星展集團「永續連結貸款」的核心精神，是透過銀行提供貸款利率優惠，增加企業客戶驅動力，達成共生、共好的願景。星展銀行台北分行之永續連結貸款商品（Sustainability-Linked Loan）採用創新靈活的利率結構，當企業在相關指標中達到一定的成長幅度，銀行便主動調降貸款利率，以鼓勵企業客戶重視永續發展。
半導體通路商大聯大控股代理之產品供應商超過250家，全球約有100個分銷據點，多年來積極響應企業永續經營，更於今年設立永續長、成立員工持股信託（ESOT）、選出首位女性獨董，董事長並於今年度股東常會領先全球半導體零組件通路業者，率先宣示2050年達成淨零排放，並於2030年階段性達成全集團營運據點（辦公室及自有倉）淨零排放。大聯大集團亦積極投資建置智能倉儲以打造產業生態圈，繼香港及廣東東莞完成建置後，下一步未來規劃於台灣桃園建置，除了回應客戶在智慧製造所面臨的挑戰，亦有效協助價值鏈提升營運效率、節省能源，共同對抗全球氣候變遷的衝擊。
(時報資訊)
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