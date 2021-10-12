恒指12日跟進周圍股市低迷，大幅開低，早盤在低位窄幅震盪。截至午盤，港股恒指跌1.02％，下跌259.04點，報25,066.05點。國企指數跌107.9點，跌1.2％，報8,891.36點。紅籌指數跌25.17點，跌0.65％，報3,869.2點。

新浪財經報導，另外，恒生科技指數大跌2.24％，舜宇光學跌超5％，京東健康、嗶哩嗶哩跌超4％，阿里巴巴、阿里健康跌超3％，快手、騰訊、百度等跌超2％。

華盛證券高級分析師Louis表示，港股12日早盤跟隨周邊偏弱局勢，一度失守25,000點關口，最低一度來到24,903點，最多跌421點。由於早盤劣勢，導致科技股一掃前一交易日上揚的氣勢，賣壓較重。

值得注意的是，目前颱風圓規逼近香港，香港天文台掛3號風球，午盤後有可能發出八號烈風或暴風信號，或影響股市交易。

(時報資訊)

#恒指

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28230.61 -267.59(0.94%)
14:15
南韓KOSPI
2916.38 -39.92(1.35%)
14:30
香港恆生
24944.61 -380.48(1.50%)
16:01
上證指數
3546.94 -44.77(1.25%)
15:00
深圳成指
14135.38 -232.23(1.62%)
15:55
英國FTSE
7098.54 -48.31(0.68%)
16:01
法國CAC
6522.59 -47.95(0.73%)
16:01
德國DAX
15096.67 -102.47(0.67%)
16:01

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