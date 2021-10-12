恒指12日跟進周圍股市低迷，大幅開低，早盤在低位窄幅震盪。截至午盤，港股恒指跌1.02％，下跌259.04點，報25,066.05點。國企指數跌107.9點，跌1.2％，報8,891.36點。紅籌指數跌25.17點，跌0.65％，報3,869.2點。

新浪財經報導，另外，恒生科技指數大跌2.24％，舜宇光學跌超5％，京東健康、嗶哩嗶哩跌超4％，阿里巴巴、阿里健康跌超3％，快手、騰訊、百度等跌超2％。

華盛證券高級分析師Louis表示，港股12日早盤跟隨周邊偏弱局勢，一度失守25,000點關口，最低一度來到24,903點，最多跌421點。由於早盤劣勢，導致科技股一掃前一交易日上揚的氣勢，賣壓較重。

值得注意的是，目前颱風圓規逼近香港，香港天文台掛3號風球，午盤後有可能發出八號烈風或暴風信號，或影響股市交易。

(時報資訊)