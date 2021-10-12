目前供應鏈短缺未解以及房租與能源上漲問題，恐使美國通膨問題居高不下，貨幣政策調整的擔憂持續干擾美股。統一投顧認為，美國總統拜登3.5兆法案的規模是否下調以及加稅議題，加上非農就業數據疲弱，使經濟成長放緩的疑慮加劇，市場不確定性增加。不過，由於美國債務上限問題已經獲得延後，且美股第三季財報將於下半周登場，有助於短線市場投資信心回穩。因此預期美股呈現區間震盪。

在台股部分，上周外資賣超340億元，連續兩周賣超台股合計逾1,200億元，現貨賣壓減緩，但期貨未平倉淨空單增至2.1萬口。技術面觀察，目前台股技術指標KD值黃金交叉向上，加上五日均線由低檔翻揚向上，有望醞釀短期反彈走勢，不過統一投顧認為表示，台股目前技術面上10日、月、季均線全面下彎，加上外資已連續三周站在賣方，且成交量能萎縮，買盤力道不足難以化解上檔套牢賣壓，建議反彈可順勢逢高減碼，保守操作為宜。

(時報資訊)

#停滯性通膨 #美股

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28230.61 -267.59(0.94%)
14:15
南韓KOSPI
2916.38 -39.92(1.35%)
14:30
香港恆生
24944.61 -380.48(1.50%)
16:01
上證指數
3546.94 -44.77(1.25%)
15:00
深圳成指
14135.38 -232.23(1.62%)
15:55
英國FTSE
7098.54 -48.31(0.68%)
16:01
法國CAC
6522.59 -47.95(0.73%)
16:01
德國DAX
15096.67 -102.47(0.67%)
16:01

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