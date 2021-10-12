臺灣港務公司高雄分公司整合洲際一期貨櫃中心後線場地A6區用地，釋出10公頃土地提供投資興建國際物流倉庫，預計12月辦理公告招商。
洲際一期貨櫃中心A6區東臨高雄港洲際一期第六貨櫃中心、西臨洲際二期第七貨櫃中心及深水散雜貨碼頭，位於高雄港二座貨櫃中心間；南接南星路、台17號公路直通國道1號高速公路及88號快速公路及小港國際機場，對外海、陸、空交通運輸便利，適合興建國際物流倉庫，設立國際發貨中心。
臺灣港務公司本次招商計畫引進倉儲產業、物流產業進駐營運，希望達到產業群聚效益，提升港埠國際競爭力，增加港口貨物轉儲能力及港區事業獲利能力，強化高雄港成為區域樞紐港地位。
業者可利用洲際貨櫃中心近、遠洋航線優勢及全年無休的航運服務，進行倉儲管理、物流配送一貫化作業，大幅簡化及縮短業者各項物流作業需求介面間之協調、申請、整合等作業，具降低成本及提高國際物流作業效能之優勢，建造企業在高雄港之全方位物流中心。
(時報資訊)
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