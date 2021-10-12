竟有這樣的雇主！在餐館擔任外場工作的小青（化名）在職期間懷孕，雇主得知後多次找小青面談，甚至在面談中表示「實話說從這一刻開始，妳已經不是一個好用的正職了」，藉此希望小青由月薪制轉為計時制服務生。

小青沒有接受仍繼續擔任正職，卻遭雇主每月降薪5千元，小青離職後才鼓起勇氣向勞工局提出申訴。雇主則表示當時因為體諒小青懷孕期間身體因素，主動將小青調整為收銀和調製飲料較為單純輕鬆的工作，因與先前的工作內容不同才調整工資，自認沒有懷孕歧視。

案經新北市勞工局調查發現，該餐館業者以小青懷孕而不符合原本正職工作的期待為由，降低小青每月工資，但依據勞動基準法第51條規定，女性受僱者在懷孕期間，如有較為輕易的工作，可以申請改調，雇主不能拒絕也不能減少工資，即便餐館業者是自發性調整懷孕勞工的工作內容，亦不得因此減少薪資；經就業歧視評議委員會認定該餐館業者違反性別工作平等法規定，處以新臺幣30萬元罰鍰。

勞工局長陳瑞嘉強調，雇主對受僱者薪資的給付，不得因性別或性傾向而有差別待遇；其工作或價值相同者，應給付同等薪資，否則可處新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰。為保障懷孕婦女的工作權益，性別工作平等法將懷孕歧視直接視為性別歧視的類型之一，因勞工懷孕而在薪資上有差別待遇，就違反了規定；勞工局未來仍將持續宣導相關法令，如查有違法情節也會依法裁處，提醒事業單位切莫以身試法。

(時報資訊)