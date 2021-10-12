台股千元高價股排名爭奪戰明爭暗鬥！上周五力旺（3529）直取台股高價股三哥，狠甩大立光（3008），儘管二者股價仍相差約200元，但大立光在庫藏股及專利戰二大題材催化下，股價2千元暫時守住，而力旺股價持續向上攻堅，相對於信驊（5274）跌百元下，二者股價差距僅約135元，力旺似有奮戰股后之姿。
目前上市櫃千元以上高價股計有8檔，除了股王矽力-KY目前股價遙遙領先，無人能撼動其地位之外，第二至第四高價股，股價在2,050～2,400元之間，股后寶座廝殺相當激烈，再來是第5～8高價股，股價約在1,500～1,600元之間游走，展開千元俱樂部的排名之戰。
(時報資訊)
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