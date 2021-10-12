【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】國際貨幣基金（IMF）執行董事會周一在開會檢討後，重申對總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）充滿信心。此前喬治艾娃被指控在之前的職務中曾向世界銀行人員施壓，要求修改數據以圖利中國。
董事會表示相信喬治艾娃在這個全球危機的放款機構中，將致力於保持最高的治理和誠信標準。
此外，國際貨幣基金表示，將開會商討是否採取額外措施確保機構防禦措施的強度，以維護IMF人員的公正性，並保持其投訴、異議和問責管道的暢通。
(時報資訊)
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】國際貨幣基金（IMF）執行董事會周一在開會檢討後，重申對總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）充滿信心。此前喬治艾娃被指控在之前的職務中曾向世界銀行人員施壓，要求修改數據以圖利中國。
董事會表示相信喬治艾娃在這個全球危機的放款機構中，將致力於保持最高的治理和誠信標準。
此外，國際貨幣基金表示，將開會商討是否採取額外措施確保機構防禦措施的強度，以維護IMF人員的公正性，並保持其投訴、異議和問責管道的暢通。
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