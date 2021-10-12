【時報記者郭鴻慧台北報導】面對原物料飆長及缺工問題，華建(2530)董事長鄭斯聰說，目前營建成本上漲，包括原物料及工資約上漲了2成左右，還好公司有自己的團隊，無論是施工或成本上都有所控制，今年在桃園開工的3筆個案工進都沒有延誤。面對營建成本的飆漲，推案將採邊建邊售方式，而關於缺工問題希望政府可以引進移工來解決！
寶佳入主華建後推案動作積極，今年雖然還有沒入帳來源，不過，按照規畫推案時程來看，市場預估111年入帳金額約20億元、112年及113年入帳金額皆達60億元，而114年隨著近年推案量放大，入帳金額則是上看160億元。
鄭斯聰表示，公司獵地方向除了桃園外，台北、台中及高雄，甚至可能合併的大新竹區都有在看土地，目前鎖定的都是首購首換的族群。他說，台中沙鹿的案子將會在11月開工，預計會在111年的第4季推案，至於台中高鐵站的土地，目前正申請建照中及都審中，預計將在112年第2季推出。
華建今年已在桃園A7、A10、A4共三筆土地開工，今日青埔二期也舉行開工典禮，此案原本只有500多坪，整合後基地規模達1653.63坪，總銷在36億元以上，共有216戶、規畫2~4房，會在明年Q4推出。
現在房市場熱度很高，鄭斯聰指出，依桃園的市況來看，低利、通膨、資金推升土地標案呈現高價的情形，自已是希望是以首購首換為主，整體市場能走上中性的情形。
(時報資訊)
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