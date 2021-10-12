【時報-台北電】三大指數開低走低，隨後持續走弱，滬指震盪下行，跌幅逐漸擴大，深成指和創業板指跟隨下行，臨近午間收盤，三大指數一度集體跌超1%。盤面上，醫藥、醫美板塊大幅拉升，物業、房地產板塊活躍；電力、鈦白粉板塊重挫，化工、煤炭、鋼鐵等週期股走弱，工業母機、儲能、軍工板塊低迷。電力股賣壓沈重，銀星能源、吉電股份、皖能電力、金開新能、樂山電力等多股下挫。
午間收盤，滬指跌1.04%，報3554.38點；深成指跌0.98%，報14226.22點；創指跌0.86%，報3168.73點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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