【時報-台北電】三大指數開低走低，隨後持續走弱，滬指震盪下行，跌幅逐漸擴大，深成指和創業板指跟隨下行，臨近午間收盤，三大指數一度集體跌超1%。盤面上，醫藥、醫美板塊大幅拉升，物業、房地產板塊活躍；電力、鈦白粉板塊重挫，化工、煤炭、鋼鐵等週期股走弱，工業母機、儲能、軍工板塊低迷。電力股賣壓沈重，銀星能源、吉電股份、皖能電力、金開新能、樂山電力等多股下挫。

午間收盤，滬指跌1.04%，報3554.38點；深成指跌0.98%，報14226.22點；創指跌0.86%，報3168.73點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#滬指

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28230.61 -267.59(0.94%)
14:15
南韓KOSPI
2916.38 -39.92(1.35%)
14:30
香港恆生
24944.61 -380.48(1.50%)
16:01
上證指數
3546.94 -44.77(1.25%)
15:00
深圳成指
14135.38 -232.23(1.62%)
15:55
英國FTSE
7098.54 -48.31(0.68%)
16:01
法國CAC
6522.59 -47.95(0.73%)
16:01
德國DAX
15096.67 -102.47(0.67%)
16:01

延伸閱讀