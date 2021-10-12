日媒報導指台積電研議與SONY等日企合作在熊本縣設廠，總投資額約8000億日圓，日本政府擬最高補助約一半金額。日本首相岸田文雄對此沒有否認，僅說這對經濟安全保障相當重要。

日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞等媒體報導，台灣晶圓代工大廠台積電研議與SONY集團等合作，在日本熊本縣菊陽町的SONY工廠旁建設半導體製造廠，生產汽車與工具機使用的晶片等。

繼美國、中國後，台積電選擇日本為第三個開設海外製造據點的國家，主因是日本出於經濟安保的觀點，長達一年持續積極向台積電招手。

報導指出，台積電在熊本縣新廠的總投資額約8000億日圓（約新台幣2015億元），預料日本政府最高將補助一半金額，是首度對外國單一企業補助如此巨額資金；日本政府預定在10月底眾議院大選後向國會提出2021年度追加預算案（補正預算），其中包括為補助台積電編列數千億日圓。

對此岸田文雄昨天在電視節目上表示，這對經濟安保相當重要，半導體對日本來說是非常重要的產品，要確實在國內確保供應鏈。

岸田說，今年內將推出經濟對策，其中包含補助在日本國內建設半導體生產據點的企業。

不過日媒報導也指出，台積電有著遙遙領先的專業知識與徹底的利益管理，至今幾乎沒有與其他企業合資經營過製造廠，在業界內是有名的「最不喜歡合資的企業」，去年決定在美國設新廠，也是由台積電單獨出資。

SONY等日企能投資台積電的新廠到什麼程度，將成為今後的焦點，若希望台積電的日本廠能優先供貨給日本，日企勢必需要投入較多資金，否則新廠將只會由台積電所主導。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1101012

(時報資訊)

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