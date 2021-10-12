【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國五角大樓前軟體部門主管向英國《金融時報》表示，在與美國的人工智慧（AI）大戰中，中國已經取得領先，且憑藉其技術的進步，中國正持續邁向全球的主導地位。
根據西方的情報評估，約在10年內，全球第二大經濟體中國可能主導許多關鍵的新興技術，尤其是人工智慧、合成生物學（synthetic biology）和遺傳學。
美國國防部首位首席軟體官Nicolas Chaillan已經在9月初請辭，以抗議美軍科技轉型的步伐過於緩慢。他警告對中國的崛起缺乏應對之道，將使美國陷入危險。
Chaillan向《金融時報》表示，在15到20年內，我們沒有與中國競爭的機會，現在事情已成定局，在我看來，這場戰爭已經結束。中國將主宰這個世界的未來，將掌控從媒體敘事到地緣政治的所有一切。
Chaillan將之歸咎於緩慢的創新、谷歌等美國公司不願與國家在AI方面合作，以及在AI道德議題上無止盡的爭辯。
谷歌尚未對此發表評論。
他在接受訪問時表示，中國企業「必須」與政府合作，且可以拋開道德束縛，對AI進行大規模投資。
他並抨擊美國一些政府部門的網路防禦機制根本是「幼兒園等級」。
《金融時報》報導，美國空軍部發言人表示空軍部長Frank Kendall已與Chaillan討論他在請辭後對該部門未來軟體開發提出的建議，並感謝他的貢獻。
(時報資訊)
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