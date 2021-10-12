【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】英國時間11日，英國鋼鐵遊說團體指出，由於能源價格飆升，工廠可能被迫停工，並造成供應鏈斷鏈危機。同時，英國政府第一時間也表示，將幫助這些產業度過大宗物資高漲難關。

英國鋼鐵協會(UK Steel)指稱，當地政府不應袖手旁觀，應幫助業者穩定物價，否則後果將不堪設想。因歐洲天然氣短缺，電費與油價飆漲，使得無論是民眾個人，還是大煉鋼廠現在都為原物料大漲而傷透腦筋。

代表當地鋼鐵業者遊說的英國鋼鐵協會表示，電價異常大漲也會吃掉公司利潤，在惡性循環下，業者可拿出來的資本支出也會減少。也就是說，隨著冬季來臨，對原油與電力需求只會有增無減，物價可能還會再漲，鋼鐵業者勢必很難獲利。

因此，英國鋼鐵協會呼籲當地政府伸出援手。不只鋼鐵業，英國政府在收到一些民間產業類似請求後，目前已有動作要幫忙那些因營運成本大漲的產業，像是鋼鐵、玻陶以及造紙業等。

因為這些英國業者日前發出哀號，若政府未對對能源價格採取積極行動，有可能會被迫關廠並停止生產。

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