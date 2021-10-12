【時報記者林資傑台北報導】星展集團以落實永續發展為重要策略目標，旗下星展銀行台北分行宣布與全球半導體通路龍頭大聯大(3702)簽署2年期3千萬美元（約新台幣8.4億元）的永續連結貸款，為繼與友達、緯創後再與台灣相關產業龍頭簽署永續連結貸款案，協助客戶逐步實踐。
大聯大控股代理產品供應商超過250家，全球約有100個分銷據點，今年設立永續長、成立員工持股信託（ESOT）、選出首位女性獨董，並宣示2050年達成淨零排放，並於2030年階段性達成全集團營運據點（辦公室及自有倉）淨零排放。
大聯大集團亦積極投資建置智慧倉儲，以打造產業生態圈，繼在香港及廣東東莞完成建置後，未來規畫於台灣桃園建置，除回應客戶在智慧製造面臨的挑戰，亦有效協助價值鏈提升營運效率、節省能源，共同對抗全球氣候變遷的衝擊。
星展銀台北分行2019年率先與友達簽署3年期20億元永續指數連結貸款，為全台首創連結國際永續指數的企業貸款，去年再與資訊產品供應商緯創簽署2年期10億元永續連結貸款，此次再與大聯大簽署2年期3千萬美元永續連結貸款，已累積數件成功案例。
星展表示，集團「永續連結貸款」透過提供貸款利率優惠增加企業客戶驅動力，盼達成共生共好願景。台北分行的永續連結貸款商品採用創新靈活的利率結構，當企業在相關指標中達到一定成長幅度，便會主動調降貸款利率，以鼓勵企業客戶重視永續發展。
台灣星展銀行總經理林鑫川表示，企業平衡商業與永續間發展已是全球趨勢，台灣永續金融市場正蓬勃成長。星展銀除了與企業簽署永續連結貸款，近年來亦推動台灣再生能源產業發展，包括積極參與太陽能及離岸風力電場專案融資。
台灣星展銀行企業及機構銀行負責人羅綸有表示，負責任的銀行業務、企業營運和創造社會影響力，為集團的三大永續主軸。企業透過永續連結貸款商品，不僅在商業發展過程中達成永續價值，還可因此享受更靈活的金融優惠，創造銀行與企業雙贏。
(時報資訊)
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