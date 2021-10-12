A股三大指數12日開低走低，隨後持續走弱。滬指震盪下行，跌幅逐漸擴大，深成指和創業板指跟隨向下，臨近午間收盤，三大指數一度集體跌超1％。在概念股表現方面，醫藥、醫美相關類股大幅拉升，物業、房地產類股表現活躍；電力、鈦白粉類股重挫，化工、煤炭、鋼鐵等週期股走弱，儲能、軍工類股表現低迷。總體而言，市場情緒趨冷，個股呈現普跌態勢。
截至午間收盤，滬指跌1.04％，下跌37.33點，報3,554.38點；深成指跌0.98％，下跌141.38點，報14,226.22點；創指跌0.86％，跌27.46點，報3168.73點。
從盤面上看，醫美、三胎概念類股漲幅居前。電力、鈦白粉、磷化工相關類股跌幅居前。
(時報資訊)
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