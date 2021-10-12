不少人都希望能進「護國神山」台積電。近日一名男網友表示，內部推薦通常是比較快讓主管看到履歷，但流程都一樣要經過面試及考試，而外傳台積電內部推薦比較容易錄取，令他好奇難道面試時，主管會特別註明「內部員工推薦嗎？」
原PO日前於PTT工作板指出，內部推薦只是比較快讓該單位的主管看到求職者的履歷，不用跟大家一樣像沙丁魚般投104應徵，但不論是內部推薦或104應徵，流程皆需要經過面試及考試，令他好奇問，「為什麼大家都說台積電內推幾乎都會上？難道主管的面試評分表會特別註明『內部員工推薦嗎？』有沒有卦？」
貼文曝光後，不少鄉民加入討論，「內部推薦的人不一定很優秀，但至少不會有大問題」、「內部推薦有擔保人啊！路邊找來的你怎麼知道不是怪咖」、「這也是為什麼找工作靠人脈比較容易，內部推薦也一樣，對方信任推薦你的人」、「若是很爛的人，別人也不好意思幫你內部推薦，所以通常都會上」。
不過留言中也有人點出事實，不管是台積電或是一般的公司行號，靠內部推薦錄取的機率都很高，但壓力也比較大，一旦不小心出差錯，會連帶影響推薦人，因此工作上每個環節都要更加小心；若是靠自己實力應徵上，基本上想離職就可以隨心所欲，工作起來可能比較「輕鬆」，較不會有人情壓力。
(時報資訊)
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