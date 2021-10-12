【時報記者沈培華台北報導】測試設備大廠致茂(2360)2021年9月合併營收14.5億元，較上月成長2%，較2020年同期增長9%。第3季合併營收約為42.8億元，較去年同期成長3%，比第2季則減少約3.8%。前9月營收129.94億元，仍比去年同期增長14.44%。
致茂電子母公司9月營收為8.7億元，較8月減少9%，但較去年同期增長28%。母公司測試設備事業體第3季創單季歷史新高紀錄，達27.7億元，較上季成長13%，同時較去年同期成長16%。
致茂上半年因部分半導體/Photonics測試解決方案客製化訂單受到長短料影響，使得一些訂單遞延至下半年出貨，另量測及自動化檢測設備應用於AR/VR頭戴裝置於9月開始步入設備交貨期，預計將延續至年底，法人估公司整體下半年營收將較上半年走揚，全年營收估將年增兩位數。明年隨著電動車、AR/VR頭戴裝置以及低軌道衛星動能強勁帶動，整體明年營收有望持續攀升。
致茂上半年受惠半導體/Photonics測試解決方案需求暢旺帶動，今年上半年營收87.19億元、年增21.10%，營業利益14.79億元、年增12.13%，加上業外有處分華亞科技園區廠房的收益挹注逾16億元，累計上半年歸屬於母公司業主淨利27.28億元，EPS為6.5元，較去年同期的2.53元大幅成長。
(時報資訊)
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