【時報記者王逸芯台北報導】台塑化(6505)下半年起受惠國際油價上漲，有利於庫存價差，台塑化9月合併營業額566.79億元，月增加5.9%、年增加87.4%，為台塑四寶中營收唯一雙增的個股，也帶動股價逆勢有撐，今股價開高震盪翻黑後，盤中順勢翻紅、小漲約0.5%，也為台塑四寶中唯一首紅的個股，在台塑化走揚下，也帶動其餘油電燃氣個股的走強，包括台汽電(8926)、全國(9937)等也均逆勢抗跌。

台塑化9月產品平均售價81.0美元/桶，比8月增加2.9美元/桶，主要係因9月杜拜原油比8月上漲3.1美元/桶。台塑化進口的為杜拜原油，受惠國際油價在需求快速拉升，但擴產有限下，激勵油價近期短線走高，由於原油自杜拜港至麥寮港需歷時4個月，故短線的油價彈升，台塑化有利差可享。

台塑化指出，奈及利亞港口設備損壞及哈薩克油田檢修，兩國8月產量共減少28萬桶/日，使8月OPEC產量僅較7月上升11萬桶/日，遠低於預定增產的40萬桶/日，且全球疫情趨緩，油品需求持續回升，國際能源署樂觀預估10月全球油品需求較9月增加至9850萬桶/日，帶動9月布蘭特油價上漲。

展望後市油價趨勢，台塑化認為，11月OPEC僅增產40萬桶/日，大幅低於市場預期增產80萬桶/日，同時天然氣價格偏高，部分天然氣將轉往油品使用，市場預期第四季全球原油供需短缺150萬桶/日，但全球原油及油品庫存已降至5年同期低點，庫存緊張的情況下，預期短期布蘭特油價保持強勁。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意