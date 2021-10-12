虛擬貨幣漲勢再起，比特幣12日早盤期間延續近期上揚走勢，一度升破57,000美元價位，來到近五個月高點。不過相關概念股卻呈現下跌，包括火幣科技跌逾1％、歐科雲鏈跌3％、美圖跌逾2％，主要是受大陸官方嚴禁虛擬貨幣交易禁令影響。

截至11點53分，比特幣報價為56,652美元，較高點稍微下跌。

不過，摩根大通行政總裁迪蒙（Jamie Dimon）則對比特幣抱持負面看法，認為比特幣毫無價值，將受各國監管。

香港經濟日報報導，迪蒙近日在國際金融協會（IIF）舉行的會議上說，加密貨幣將受到政府的監管，他個人認為比特幣「一文不值」。迪蒙表示，政府一定會對加密貨幣進行監管，不論是出於反洗錢目的，出於銀行保密法目的，出於稅收目的等。

(時報資訊)

#比特幣 #加密貨幣

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28230.61 -267.59(0.94%)
14:15
南韓KOSPI
2916.38 -39.92(1.35%)
14:30
香港恆生
24944.61 -380.48(1.50%)
16:01
上證指數
3546.94 -44.77(1.25%)
15:00
深圳成指
14135.38 -232.23(1.62%)
15:55
英國FTSE
7098.54 -48.31(0.68%)
16:01
法國CAC
6522.59 -47.95(0.73%)
16:01
德國DAX
15096.67 -102.47(0.67%)
16:01

延伸閱讀