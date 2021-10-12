虛擬貨幣漲勢再起，比特幣12日早盤期間延續近期上揚走勢，一度升破57,000美元價位，來到近五個月高點。不過相關概念股卻呈現下跌，包括火幣科技跌逾1％、歐科雲鏈跌3％、美圖跌逾2％，主要是受大陸官方嚴禁虛擬貨幣交易禁令影響。
截至11點53分，比特幣報價為56,652美元，較高點稍微下跌。
不過，摩根大通行政總裁迪蒙（Jamie Dimon）則對比特幣抱持負面看法，認為比特幣毫無價值，將受各國監管。
香港經濟日報報導，迪蒙近日在國際金融協會（IIF）舉行的會議上說，加密貨幣將受到政府的監管，他個人認為比特幣「一文不值」。迪蒙表示，政府一定會對加密貨幣進行監管，不論是出於反洗錢目的，出於銀行保密法目的，出於稅收目的等。
(時報資訊)
34496.06
-250.19(0.72%)
04:59
4361.19
-30.15(0.69%)
04:59
14486.20
-93.34(0.64%)
05:15
3221.23
-25.04(0.77%)
05:16
28230.61
-267.59(0.94%)
14:15
2916.38
-39.92(1.35%)
14:30
24944.61
-380.48(1.50%)
16:01
3546.94
-44.77(1.25%)
15:00
14135.38
-232.23(1.62%)
15:55
7098.54
-48.31(0.68%)
16:01
6522.59
-47.95(0.73%)
16:01
15096.67
-102.47(0.67%)
16:01
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：