鴻海科技日18日即將到來，今日鴻海釋出宣第三波宣傳影片，首度秀出黑、白兩色款C級距電動車以及電動巴士實體照，一連三波的宣傳可謂是吊足市場胃口。

鴻海科技日HHTD21（Hon Hai Tech Day）將於18日登場，為造勢，今日鴻海續在社群影音網站YouTube上刊出鴻海科技日宣傳影片，不同於以往以動畫呈現，今日鴻海則大方秀出實體照，其中C級距電動車（Model-C）以黑白兩色呈現，電動巴士實體車則主打白色，另在車體前方亦分別標示了鴻海與裕隆合資設立的鴻華先進（FOXTRON）及鴻海科技集團（FOXCONN）的英文字樣。

鴻海今年HHTD21主打四大主題分別是「感受、技術、軟體、體驗」，為讓現場參與者可以實際體驗，當天也將開放試乘。此外，現場亦安排了專題演講，以展現鴻海在電動車領域軟體、硬體平台的最新發展成果。

(時報資訊)

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