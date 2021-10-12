如何不怕自己孤獨老去，全球人壽12日建議應先檢視自己是否有三大保障，即一是終身醫療加上實支實付，二是涵蓋22項重大疾病、一次給付的重大傷病險，三是可用來累積資產，且可視需求調整保額與保費的投資型保單，若是單身可再附加豁免條款，若不幸在繳交保費期間即出現重大疾病或意外，在符合條件下即不用再擔心保費，保單繼續有效。
本周將是九九重陽敬老節，隨著快速高齡化，台灣越來越多人將是65歲以上長者，但晚婚或不婚，加上少子化，很多長者能將面臨自己老去的情況。
全球人壽引用行政院主計總處統計指出，台灣單人家戶已達208.5萬戶、占總家戶的26％，且65歲以上獨居長者達57.1萬人，近10年增加63％，所以越來越多人可能要面臨「孤獨老」的問題，如何讓人生下半場更有安全感，全球人壽建議可檢視三保障及一附加。
儘管台灣有良好的健保體制，但隨著醫療品質進步，越高齡者醫療支出逐年增加，高齡化讓健保負擔越來越沈重，民眾還是必須自己準備一些醫療基金，才能更安心，全球人壽建議第一個保障要檢視是否有終身醫療加上實支實付，用來彌補高齡時的醫療缺口，讓自己能享有較佳的醫療品質。
其次是重大傷病險，如癌症、中風、肝硬化、慢性腎衰竭等需要長期治療或較大筆醫療費的疾病，可能讓晚年經濟緊張，因此全球人壽建議可以安排一次性給付的重大傷病險，讓疾病發生時若無法工作或需要長期治療時，經濟能有所依靠。
第三是可累積資產的投資型保單，可依自身需求調整保障內容及保費，在年輕時可能保障高一些，年長時即可強化投資，讓自己的老年時期能有想花就花、想旅行就旅行的愜意人生。
最後，全球人壽提醒單身族群需留意劃保障時，可以附加1到8級失能豁免商品，如投保繳費20年期的保單可以附加豁免商品，若投保後的第二年或第三年不幸發生事故或疾病，影響工作及生活能力，在符合保單條款約定的情況下，未來需要繳交的保費都將由保險公司負責，且保障不間斷，才能真正達到保障的效果。這對單身族群來說相當重要，可避免當發生失能且無後援的情況下，還要去煩惱經濟、到處籌錢繳保費。
(時報資訊)
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