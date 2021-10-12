國際貨幣基金（IMF）執行董事會今天重申對總裁喬治艾娃的信任，力挺她繼續擔任總裁職務；喬治艾娃被控任職世界銀行（World Bank）時，施壓職員竄改數據以利中國。
綜合法新社與相關美國媒體報導，IMF執行董事會（Executive Board）今天開會審議喬治艾娃（Kristalina Georgieva）所涉爭議後發表聲明：「執行董事會審查相關資料後，認為沒有確切證據顯示總裁擔任世銀執行長時，於2018年版經商環境報告裡有不當角色。」
「在看過所有呈堂證物後，執行董事會重申，對總裁的領導及繼續有效履行職務的能力充滿信心。」
喬治艾娃今晚透過公關公司發表聲明感謝IMF執行董事會，表示董事會也同意她所稱相關指控為毫無根據的說法，「信任和誠信，是我忠實任職這兩大跨國組織4年多的基石」。
美國財經媒體上週披露，在IMF與世銀所佔份額都是最大的美國認為，喬治艾娃於任職世銀期間被控事項嚴重，應就她的去留做討論。
不過美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表態，由於缺乏直接證據，「不存在IMF總裁需去職的基礎」，但她在和喬治艾娃通話時強調相關資料「凸顯合理的問題和擔憂」，美國認為必須採取積極措施加強IMF的數據完整和可信度。
路透社報導，由24名成員組成的IMF執行董事會過去一週舉行馬拉松式會議，就喬治艾娃的去留辯論，今天做出決定。保加利亞經濟學家的喬治艾娃是首位來自開發中經濟體的IMF領導人。
一名知悉內情的消息人士透露，法國和其他歐洲國家政府上週表態支持喬治艾娃留任，而美國和日本官員則希望針對這些指控徹底審查。
「威凱平和而德」律師事務所（WilmerHale）上月公布調查，稱喬治艾娃2017年擔任世銀執行長時，曾與其他高層一起向職員「不當施壓」，要他們竄改2018年版經商環境報告數據，拉抬中國排名，當時世銀正尋求北京支持一項大型增資計畫。2019年轉任IMF總裁的喬治艾娃否認相關指控。
法國和其他歐洲國家政府呼籲，在IMF和世銀本週舉行年度會議前迅速解決此事。喬治艾娃和世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）訂於本週年會期間帶領各方討論全球自COVID-19疫情中復甦、債務救濟和加快疫苗接種速度等問題。
有些專家認為，無論喬治艾娃有否過失，改數據一事都有損IMF和世銀聲譽，也令人質疑這兩所機構頗具影響力的研究是否被出資國左右。
馬爾帕斯今天拒絕對此置評，但表示世銀正努力提升自身研究的完整性，包括將首席經濟學家賴恩哈特 （Carmen Reinhart）升為世銀10人高層管理團隊的一員。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1101012
(時報資訊)
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