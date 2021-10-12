大陸國務院總理李克強11日要求地方不得「一刀切」限電限產或「運動式」減碳，加上官方宣布擴大電價上調範圍至20％，港股的電力股12日早盤一度反彈，包括潤電升逾2％、中國電力升0.9％、龍源電力升逾3％，惟在利多出盡的背景下，電力股開高走低，午盤收盤前再度回跌。

華爾街見聞報導，李克強11日主持召開國家能源委員會會議，提到要結合近期應對電力、煤炭供需矛盾的情況，碳達峰分步驟時間表路線圖，堅持從實際出發，糾正有的地方「一刀切」限電限產或「運動式」減碳，確保北方群眾溫暖安全過冬。

李克強又稱，提高清潔能源比重，更多依靠市場機制促進節能減排降碳，提升綠色發展能力。

另外，大陸國家發改委12日宣布擴大市場交易電價上下浮動範圍。將燃煤發電市場交易價格浮動範圍由現行的上調不超過10％、下浮原則上不超過15％，擴大為上下浮動原則上均不超過20％，高耗能企業市場交易電價不受上調20％限制。電力現貨價格不受上述幅度限制。

(時報資訊)