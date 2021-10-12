振興五倍券正式上路後，民眾也相當期待各部會推出的加碼券，今（12）日上午10時30分，由面額最大（1000元）、登記人數也最多的交通部「國旅券」打頭陣進行抽籤，第一批幸運兒出爐，由身份證字號末2碼「21」、「32」、「98」、「67」、「97」，以及末3碼「410」的民眾，共60萬3394人中籤。而依統計資料顯示，各部會加碼券的中獎率最高的是文化部藝Fun券，其次為交通部國旅券。

各加碼券於10/12至11/05進行抽籤，每人每周最多中籤一次，一共抽4周，因此最多每人可獲得4種券。活動期間每周五23:59截止加碼券登記，周六00:00以後登記者，將參加次一周抽籤活動。

根據經濟部中小企業處最新統計資料，截至12日上午11時，共有3398萬2145人次登入五倍券官網，其中採數位綁定共405萬4124人，已在超商或超市領取紙本五倍券則有1193萬6961人。

在部會加碼券的抽籤登記部分，以交通部國旅券居冠，有1165萬6207人登記；其次依序為農委會農遊券1148萬7966人、文化部藝Fun券1126萬8234人、教育部動滋券1065萬7152人、客委會客庄券988萬535人、國發會地方創生券647萬2899人、原民會i原券133萬2038人。

依目前登記人數及各加碼券提供總份數計算，中獎率（四捨五入至小數點第二位）由高至低分別為：文化部藝Fun券26.62%、交通部國旅券20.59%、教育部動滋券18.77%、農委會農遊券7.66%、原民會i原券7.51%、客委會客庄券4.05%、國發會地方創生券3.09%。

經濟部推出的好食券則免抽籤，只要10/29前綁定數位即可獲得，目前有405萬4124人。

7大加碼券中獎率最高為文化部藝Fun券26.62%，其次是交通部國旅券。（資料來源：經濟部中小企業處；製圖／陳友齡）

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