【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數201.10點，跌2.02點；總計181家漲、502家跌、67家持平；委買6867777張、委賣4791255張；總成交值503.50億元。

(時報資訊)

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