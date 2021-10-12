【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16416.16點，跌224.27點；總計180家漲、724家跌、83家持平；委買28103316張、委賣20707428張；總成交值1982.95億元。

(時報資訊)

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