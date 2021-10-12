【時報-台北電】敏成健康(4431)針對「盛弘集團旗下的敏成也將轉型為SPAC公司，…」之媒體報導澄清說明:
(1)公司於110年8月27日董事會決議科技材料暨布服業務分割案，並於同日發佈重大訊息，且將於110年10月15日股東臨時會討論科技材料暨布服業務分割案，分割基準日暫定為民國110年10月22日，股東臨時會議事手冊(含分割計畫書)已於9月29日上傳公告。
(2)SPAC(特殊目的收購公司)制度是美國現行IPO途徑之一，公司各項投資規劃均依台灣現行法令規範執行。目前尚在進行各項投資之規劃與評估，如相關進度符合「本公司取得或處分資產處理程序」或「公開發行公司取得或處分資產處理準則」或「櫃買中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」等規範，將依規定進行公告及重訊。(編輯整理：龍彩霖)
(時報資訊)
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