國慶連假期間不少遊客都開心出遊，不過10日晚間卻傳出有一家16人受困宜蘭南澳神秘沙灘海蝕洞，歷經一夜救援，最後由空勤直升機分2批，才順利將全數人救出，搜救費用近73萬，但當日並未發布颱風警報，無法開罰，所以73萬元將由全民買單，這讓主播張雅琴相當不滿，直接在播報此新聞時暴怒，直言「我不願意付這個錢」。
張雅琴11日在播報晚報時，提到民眾受困神秘沙灘的新聞，越說越激動，她痛批「這些大人很不負責任」，認為做人不要太自私，下午就已經風很大了，但卻等到晚上11點多才求救，是不是就證明他們就想在那裡露營。
她也說到自己憤怒的真正原因是，「我們全台灣的老百姓要幫他付這73萬，然後你還說謊，我至少得到一個道歉，至少跟這些救難人員說對不起，『我造成你們的困擾』，沒有，他們完全說謊，還說『我被車子困住了，我本來要走的』」。
不過現場的沙灘業者出面爆料，有提醒遊客快點走，因為很危險，但他們沒走，張雅琴認為沙灘車業者不會說謊，甚至希望大家可以起底這16個人，「讓大家知道你們是多麼尊貴的人，要人家在連續假期的時候去救你們，然後我們納稅人的錢要幫你付，我真的很不願意付這個錢，我超不願意付這個錢的」。
張雅琴也認為受困獲救的遊客應該要發聲明道歉，最後呼籲觀眾「我覺得有時候大家休假，不要太自私。」
(時報資訊)
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