【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】連3日收紅的日股，受到隔夜美股下跌影響，12日早盤結束時，日經指數收28,232.32點，跌265.88點或0.93%。東證收1,983.09點，跌13.49點或0.68%點。

SBI證券投資認為，美股收黑也讓日股走低，早盤時大盤下跌是因為過去幾個交易日，日股已連漲幾天所至。美國利率上升，市場視為風險增加，因為成長股此時會被拋售，日本科技股也會跟著跌。

美股11日收跌，美國公債殖利率上周一度觸及數月新高後，11日因節日暫時休市一天。

日股科技族群疲弱，投資全球大量新創業者的軟銀跌2.6%，機器人製造商發那科跌1.62%，醫療設備製造商泰爾茂也跌1.65%。

同時，零售業與航空公司分別跌1.61%與1.62%。

8日率先公布優於預期財測的安川電機，12日股價一度跌逾3%。

油價飆升下，石油勘探業者帝石小漲0.41%。

日本最大石化公司Eneos控股將以2000億日圓，約18億美元價格，從高盛和新加坡主權財富基金GIC手中，收購日本再生能源公司(Japan Renewable Energy)。該項交易意義重大，因為這是日本最大原油商首次收購一家以再生能源為營業主體的公司。

(時報資訊)