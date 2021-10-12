晚婚、懷孕、背房貸，高齡俗女該如何投保？富邦人壽12日近期熱播台劇「俗女養成記2」為例，建議晚婚女性應重視「重疾、失能、醫療、壽險、意外」五大安家保障，且可先透過大數據的「人生保障檢測+」，看看鄰近同年齡層同類人如何投保。

若是住在新北市41歲已婚、已有一名小孩的熟女，以人生保障檢測算出來，40~44歲若年收入136.7萬元，則可在此年齡層排上前10％，且63％已婚，約2.6萬人背有房貸，住在新北市平均每月花費近2.3萬元，平均每人擁有0.81台機車或汽車。

在此地區的同齡人，可能會選擇投保保額100萬元的重大疾病險、100萬元的失能險，醫療保障部分，住院日額3千元，住院實支實付每次10.2萬元，住院手術每次最高6萬元，重大器官移植最高45萬元，壽險保額約100.5萬元，意外身故或完全失能保額200.5萬元，意外醫療實支實付每次5萬元，這樣每個月要負擔保費3,700元。

富邦人壽指出，癌症已連續40年穩居國人第一死因，而乳癌、大腸癌 肺癌則是女性好發癌症，應此除了良好飲食與運動習慣外，建議女性可用重大疾病強化癌症的保障，搭配一次性給付的失能險，在治療過程才能減輕經濟負擔。

至於醫療、壽險、意外醫療及意外險等，都是在疾病及意外發生時，能對家庭經濟有些補助，不致於雪上加霜；而台灣女性有晚婚趨勢，第一胎生育年齡推遲到31歲，35歲以上高齡產婦占23.5％，因此富邦人壽強調，五大保障更形重要，即重疾、失能、醫療、壽險及意外，能安定家庭，亦安定媽媽的心。

(時報資訊)