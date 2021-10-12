【時報-台北電】榮輪科技(8350)代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告復工事宜。
榮輪科技子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd已取得當地政府同意，於110年10月11日起依要求條件分階段復工。公司將以員工的健康安全保障為前提，並配合越南當地政府防疫規範，持續加強各項防疫措施。公司也積極安排復工事宜，並視情況進行生產調度。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
#SR Suntour #榮輪 #復工
【時報-台北電】榮輪科技(8350)代越南子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd公告復工事宜。
榮輪科技子公司SR Suntour (Vietnam) Co.,Ltd已取得當地政府同意，於110年10月11日起依要求條件分階段復工。公司將以員工的健康安全保障為前提，並配合越南當地政府防疫規範，持續加強各項防疫措施。公司也積極安排復工事宜，並視情況進行生產調度。（編輯整理：葉時安）
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