五倍券實體券除了四大超商之外，郵局領取5倍券從12日開始，只要民眾有先預約，就可依指定時間去領取。不過受到颱風影響，部份地區郵局無法營業，中華郵政說，民眾需要重新預約，若民眾有急用，可找其餘有營業的郵局，會協助處理領券。
中華郵政公司發言人郭純陽表示，12日各地郵局開始發放紙本5倍券，統治至早上10點30分為止，已經發出13萬份。預約部份，從4日開始，預約在10月領券的數量也累積到180萬，郵局樂於替民眾服務。
郭純陽說，12日早上發放秩序大致良好，也沒有出現大排長龍的狀況，顯示第一階段採用預約的方式是有效的，也很感謝全國民眾配合。由於颱風經過關係，花蓮、金馬等地區、以及桃園復興鄉等地方是臨時宣布停班停課，當地郵局也就無法營業，受影響民眾統計有1.1萬人，依照程式設計必須重新預約，若是有急用，可以找尋其餘由於協助。
(時報資訊)
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