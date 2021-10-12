由於OPEC拒絕增產，原物料價格進一步上揚 以及美國非農數據遠低於市場預期的50萬人，僅新增19.4萬人。各項消息影響之下，美股震盪加劇，富達國際表示，由於全球經濟成長風險不斷，目前對股債採中立並增持現金，看好成熟國家股市勝過新興市場；高收益債遠勝過美國公債。
油價近期大漲，富達國際表示，原油價格曾衝至每桶80美元，對通膨形成壓力，可能間接影響貨幣政策方向，對通膨的擔憂也使美國十年期公債殖利率突破1.6％的水準。然而非農數據遠低於預期，但時薪卻仍在上揚，會造成聯準會的政策壓力，但整體就業數據仍佳，預料不至於影響聯準會縮減購債規模的腳步。潛在波動性正在上升，對近期風險持審慎態度，但由於目前景氣周期尚未結束，中期展望將較為樂觀。然目前需密切關注是否有跡象顯示基本面回溫或是市場有超賣信號，以便重建風險部位。
至於原物料價格上揚恐影響通膨情況，富達國際表示，歐盟的碳排放交易價格上漲，使作為煤炭替代品的天然氣需求提高，加上目前歐洲的天然氣庫存水平位於低位等因素，造成天然氣價格被持續推升，也對通貨膨脹造成上行壓力。OPEC也宣布將堅持其現有的逐步增加石油供應的協議，而不會加快腳步增產。供給與需求面的失衡造成近期原物料價格的上揚，進一步形成通膨的壓力。
全球資產配置展望，富達國際說，經濟成長面臨的風險不斷上升，而更多跡象顯現通膨將更加持久，使前景展望需要更加謹慎。儘管如此，中長期景氣多頭走勢循環尚未結束，但現採取中立謹慎態度靜待機會轉向支持承擔風險。整體資產配置觀點對股票與信用債持中立看法、減持存續期、增持現金。
對於股票配置，富達國際認為，已開發市場經濟成長、企業獲利與疫苗接種率皆較新興市場佳，再加上中國監管持續收緊，因此，看好已開發市場勝於新興市場。債券方面由於Fed仍將縮減購債，伴隨公債技術性反彈漸歇，維持減持美國公債，仍然偏好殖利率較高且存續期間較短的高收益債。貨幣則看好美元受惠於緊縮貨幣政策，若市場出現較大波動能為投資組合帶來保護。
(時報資訊)
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