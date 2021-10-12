【時報記者王逸芯台北報導】MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)概念股力士(4923)9月合併營收為9582萬元，月增加0.81％、年增加29.81％；累計前9月合併營收達8.3億元，年增加92.47％，9月及前9月營收皆改寫歷史同期新高，且已於累計前8月營收超越去年全年度營收表現。
力士9月營收遞同期新高的成績單，主要是受惠於電腦PC與筆電NB、智慧型手機等應用領域的客戶需求增溫，帶動公司MOSFET產品成品、以及尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務穩健增長，亦是力士今年以來單月營收持續保持年增率正成長的關鍵因素。
力士持續在中、低壓MOSFET專業設計耕耘，以穩定的產品品質與供貨量，深獲包括HP、ASUS、仁寶(2324)、聯想等多家國際PC/NB等品牌廠商客戶高度信賴與肯定。隨著科技的進步與需要，不斷追求更高穩定的網路品質和通訊產品的使用體驗，且疫情而延伸的居家辦公、遠距教學需求持續高漲，加上5G NR、WiFi6/WiFi6E等趨勢帶動品牌廠商開發新產品的研發腳步，催生整體MOSFET需求用量大增，而大馬疫情即便陸續趨緩，消費性電子相關MOSFET供應依舊相當吃緊，因此，創造力士持續保持良好的訂單能見度，公司仍積極與主要合作晶圓廠製程平台協調擴增投片產能、以及尋找更多全球各地合作的封測廠，以期助力今年整體營運保持良好的成長動能。
(時報資訊)
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