【時報-台北電】香港信報報導，內地的工商銀行、建設銀行及中國銀行將與波蘭財政部合作發行人民幣計價債券，摩根大通(別稱：小摩、摩通)亦加入本次組織發行計畫，預計不久後按照陸債市況進行。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#人幣 #債券 #小摩

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28230.61 -267.59(0.94%)
14:15
南韓KOSPI
2916.38 -39.92(1.35%)
14:30
香港恆生
24911.63 -413.46(1.63%)
15:51
上證指數
3546.94 -44.77(1.25%)
15:00
深圳成指
14135.38 -232.23(1.62%)
15:45
英國FTSE
7096.96 -49.89(0.70%)
15:51
法國CAC
6523.27 -47.27(0.72%)
15:51
德國DAX
15098.28 -100.86(0.66%)
15:51

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