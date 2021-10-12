【時報記者林資傑台北報導】經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)雖受疫情三級警戒暫停營業衝擊，2021年第三季營收降至近5年半低點，但隨著據點恢復營運，9月合併營收持續強勁復甦、回升至近5月高點，在國內疫情趨穩及積極展店下，公司看好營收將維持逐月成長。
柏文股價8月中除權息交易後一度填權息達7成，惟隨後跟隨台股波動加劇拉回，9月中下探131元波段低點，近期於137～147元間震盪。今（12）日不畏大盤重挫逾200點，持平開出震盪走揚1.08％至141元，早盤維持約1％漲幅，位居觀光類股漲勢前段班。
柏文9月自結合併營收1.69億元，雖年減49.61％、但月增達47.93％，回升至近5月高點。其中，健身及娛樂服務0.8億元，月增30.35％、年減達60.16％，運動保健服務0.8億元，月增達77.51％、但年減34.04％。入會費0.06億元，月增11.82％、但年減29.26％。
合計柏文第三季合併營收3.39億元，季減29.24％、年減65.9％，為近5年半低點。其中，健身及娛樂服務1.8億元，季減37.44％、年減70.09％，運動保健服務1.34億元，季減23.56％、年減61.9％，入會費0.21億元，季增達92.07％、但年減31.1％。
累計柏文前三季合併營收17.29億元、年減35.97％，續處近4年同期低點。其中，健身及娛樂服務10.3億元、年減37.75％，教練課程的運動保健服務6.29億元、年減31.45％，一次性收取的入會費0.56億元、年減48.56％。
柏文第三季營收雖落底，但隨著旗下據點7月中後陸續恢復營運，使月營收自7月起逐月強勁回溫。隨著指揮中心陸續放寬相關防疫規範，柏文持續遵循實聯制、控管容留人數，並要求會員全程配戴口罩、保持社交距離及器材間隔使用，讓會員能安心運動健身。
隨著疫苗近期陸續大量到貨，台灣疫苗接種覆蓋率可望大幅提升，民眾恢復完全正常生活指日可待。柏文認為，面對新冠肺炎病毒尚未根除現實，相信民眾會更重視提升自我免疫力，逐漸恢復規律運動習慣，以隨時做好防疫準備。
展望後市，柏文對台灣防疫作為及健身產業前景仍具充分信心，既有展店計畫進度維持不變，「健身工廠」第三季已有新竹市光埔廠、嘉義縣民雄廠、高雄市南岡山廠、南投縣草屯廠4處據點陸續投入營運。
展望本季，健身工廠首間「捷運共構廠」台北市長春廠已於6日開幕迎賓，滿足捷運通勤族健身需求，後續尚有台中市福科廠及高雄市福華廠將接棒開幕。隨著據點營運逐步回歸正軌，配合新展7據點挹注成長動能，柏文看好營收將維持逐月成長態勢。
(時報資訊)
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