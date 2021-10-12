在餐館擔任外場工作的小青（化名）在職期間懷孕，雇主得知後多次找小青面談，欲將小青由月薪制轉為計時制服務生，小青不接受結果每月被降薪5千元，憤而離職並向新北市勞工局申訴，勞工局調查後認定雇主違反性別工作平等法，裁罰30萬元罰鍰。
小青向勞工局投訴，懷孕後雇主多次找他面談說：「實話說從這一刻開始，妳已經不是一個好用的正職了」，藉此希望她由月薪制轉為計時制服務生，她沒有接受仍繼續擔任正職，卻遭雇主每月降薪5千元，離職後才鼓起勇氣向勞工局提出申訴。
雇主辯駁，當時因為體諒小青懷孕期間身體因素，主動將小青調整為收銀和調製飲料較為單純輕鬆的工作，因與先前的工作內容不同才調整工資，自認沒有懷孕歧視。
但勞工局調查發現，該餐館業者以小青懷孕而不符合原本正職工作的期待為由，降低小青每月工資，依據勞動基準法第51條規定，女性受僱者在懷孕期間，如有較為輕易的工作，可以申請改調，雇主不能拒絕也不能減少工資，即便餐館業者是自發性調整懷孕勞工的工作內容，也不能因此減少薪資，經就業歧視評議委員會認定該餐館業者違反性別工作平等法規定，處以30萬元罰鍰。
勞工局長陳瑞嘉提醒，雇主對受僱者薪資的給付，不得因性別或性傾向而有差別待遇；其工作或價值相同者，應給付同等薪資，否則可處最高150萬元罰鍰。
陳瑞嘉說，為保障懷孕婦女工作權益，性別工作平等法將懷孕歧視直接視為性別歧視的類型之一，因勞工懷孕而在薪資上有差別待遇，就違反了規定；勞工局未來仍將持續宣導相關法令，如查有違法情節也會依法裁處，提醒事業單位切莫以身試法。
(時報資訊)
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