【時報記者沈培華台北報導】DRAM大廠南亞科(2408)上周五下午法說會公布第三季業績創佳績，展望第四季產業可能進入短期修正，但應不會大幅度修正，不過，隨著庫存用盡，公司明年的位元成長動能趨緩，預計明年先進製程10奈米逐步小幅產出。
南亞科對短期動態隨機存取記憶體（DRAM）市況看法轉趨保守，預期第四季可能進入短期修正，但並不是DRAM寒冬。南亞科目前生產多少就銷售多少，明年位元難以成長，業績仍有待DRAM價格重回漲勢以帶動成長力道。今股價續探低點60元支撐。
南亞科總經理李培瑛8日表示，DRAM供應商預期經濟成長，資本支出及供應量增加，但是受到缺料、疫情、通貨膨脹、地緣政治及中國大陸限電等狀況都出乎供應商預料，造成DRAM市場進入短期的修正期，預計可能修正到明年首季。第四季價格應不會大幅度修正，將介於第2季至第3季間的水準。
南亞科8日召開法說，公布第三季財報，雖然銷售量季減11%至13%，但在產品平均售價大幅提升2成挹注，單季稅後純益75.26億元，季增22.1%，年增3.66倍，每股純益2.44元，達近11季高點，前三季營收642.05億元，年增38.9%；毛利率41.2%，年增14.3個百分點；營益率29.9%，年增14.5個百分點；稅後純益163.93億元，年增1.42倍，每股純益5.31元。
(時報資訊)
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