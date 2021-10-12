長假過後大陸用電情勢依舊緊張，長三角等一帶工廠持續限電。無錫高新區、新吳區發改委最新公布，當前全省、全市供電形勢異常嚴峻，電力負荷存在較大缺口，要求園區內共1,353家企業分為A、B兩組，實施有續用電輪休應急方案。按照「開三限三」方式，A組為10月11日～10月13日，B組為10月14日～10月16日，依此輪替。

官方強調，企業在輪休限電期間擅自違規用電的，一經發現，將對相關企業採取長期限電處理、有序用電降級、作為重大失信行為納入企業信用管理等綜合處置措施。

從9月以來的持續限電已對大陸經濟造成影響。國際評級機構穆迪最新報告就指出，指大陸限電將加大經濟壓力，而隨著生產和供應鏈中斷影響，預計GDP面臨的風險可能會上升。不過，若限電持續時間不長，對GDP的影響將有限。

(時報資訊)

#中國限電

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