原料供應缺口未見收歛，連帶影響產業供貨穩定度，晶睿（3454）9月營收4.07億元雖仍較去年同期的3.77億元成長7.84％，但相較8月的4.16億元仍下滑2.24％，在營收未見起色下，晶睿12日股價仍續盤底，前低74.1元仍具相當支撐。
晶睿今年營運受到缺料影響，出貨不順，累計前三季營收40.4億元，較去年同期的43.08億元衰退6.23％。惟晶睿表示，現仍處於高訂單能見度，期望隨著未來缺料緩解、挹注集團營運能量。
儘管缺料問題仍未有解，但為未來訂單鋪路，晶睿已著手參展，晶睿指出，全球疫苗陸續施打，各國實體展會活動紛紛起跑，上月底位於法國巴黎的2021年安防博覽會盛大舉行，晶睿通訊首次以品牌銳變後的全新視覺，迎來今年度重要實體展會，提供智慧安防產品及服務推廣，更結合展出晶睿旗下OSSA認證的iNSIGHT系列安防解決方案，成為現場亮點，也期待隨著陸續解封的消息，可以為營運捎好消息。
(時報資訊)
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