振興五倍券上路，許多民眾還是寧願領紙本，但有民眾發現，五倍券官網居然出現簡體字，直指經濟部把關有問題。
行政院長蘇貞昌回應，關貿公司的同仁一直為做整個數位服務方面盡心盡力，從繳稅到疫情以來，口罩、疫苗、五倍券都夜以繼日、24小時努力，非常辛苦、壓力也很大。特別給予鼓勵、肯定，但是數位內容、各種方面運作都是很專業的事情，如果還有瑕疵沒做好，那就趕快更正，把它做到更好。
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振興五倍券上路，許多民眾還是寧願領紙本，但有民眾發現，五倍券官網居然出現簡體字，直指經濟部把關有問題。
行政院長蘇貞昌回應，關貿公司的同仁一直為做整個數位服務方面盡心盡力，從繳稅到疫情以來，口罩、疫苗、五倍券都夜以繼日、24小時努力，非常辛苦、壓力也很大。特別給予鼓勵、肯定，但是數位內容、各種方面運作都是很專業的事情，如果還有瑕疵沒做好，那就趕快更正，把它做到更好。
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