【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】路透社報導，消息人士透露全球第二大阿拉比卡咖啡豆生產國哥倫比亞的咖啡農今年未交貨的咖啡豆多達100萬袋，相當於該國產量近10%，導致出口商、貿易商和烘焙商虧損慘重、叫苦連天。

今年以來全球咖啡豆價格已經飆漲55%，主要因為生產大國巴西遭逢惡劣氣候，促使哥倫比亞農民不願意履行低價時簽定的銷售合約，以便提高價格再賣。

某全球農產大宗商品貿易公司的交易員表示，貿易商無法履約，現在真是一團亂。如果巴西的旱象持續下去，每磅咖啡豆可能漲到3美元，這將是一場混亂。

他並表示，受到採購問題影響，全球主要的烘焙商正在打算改變其「單一原產哥倫比亞」的咖啡品牌。

像哥倫比亞這些主要生產國不履行交貨約定，可能加劇全球咖啡豆價格的飆漲，儘管這可能只是暫時現象，因為這些咖啡豆終究存在，一旦再拿出來賣就會給市場帶來壓力。

哥倫比亞咖啡農宣稱他們會在今年晚些時候或明年交貨，但買家不太相信。

另一家全球貿易公司的資深交易員表示，現在許多人選擇忍受損失，並以違約取消採購，而非等待和冒著損失擴大的風險，他們擔心萬一明年農民仍然不願意交貨，恐導致價格進一步上漲。

該交易員表示，幾家全球貿易公司估算因咖啡農不交貨，他們的損失將分別達到800萬至1000萬美元，而代表農民但同時也是該國主要出口商的哥倫比亞咖啡種植者聯合會FNC所面臨的虧損更大。該組織佔哥倫比亞每年1250萬袋咖啡豆出口量的約20%。

FNC負責人Roberto Velez向路透社證實，哥倫比亞的咖啡豆交貨違約的情況非常普遍，很少有哥倫比亞出口商沒有受到影響，所有主要貿易公司，以及FNC這個作為主要出口商的協會都深受其害，當種植者不交貨，整個供應鏈都將陷入虧損。

貿易商表示，該協會已經再給哥倫比亞農民至少一年的時間交付咖啡豆，但如果農民仍不及時交貨，可能迫使FNC向政府尋求金援。

(時報資訊)